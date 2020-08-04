Сколько украинцев не поехали отдыхать этим летом (инфографика)

Этим летом более четверти украинцев отказались от летнего отдыха, в основном – из-за финансовых проблем.

40% респондентов испытывают нехватку средств на полноценный отдых. 18% украинцев отложили отпуск из-за пандемии. Еще 13% – по семейным обстоятельствам.

Занятость на работе помешала спланировать отпуск для 10% украинцев, закрытые границы – для 4%.

Справка Finance.ua:

Перечень стран, куда граждане Украины могут улететь на отдых:

в Турцию, – въезд и возвращение без ограничений;

Египет с 7 августа изменил правила въезда усилил контроль для въезжающих на территорию страны, на фоне роста числа инфицированных в мире. Ограничения не коснутся иностранцев, направляющихся в туристические зоны. Об этом говорится в соответствующем указе премьера Мустафы Мадбула.

в Черногорию – с 7 августа они упростили въезд.

в Хорватию – обязательный отрицательный ПЦР -тест при въезде, сделанный в течение последних 48 часов.

Ранее Finance.ua писал, сколько стоит отдых на зарубежных курортах.

А сайт European Best Destination представил список самых безопасных путешественников стран в условиях открытия границ после карантина.