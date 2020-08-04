Сколько украинцев не поехали отдыхать этим летом (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Этим летом более четверти украинцев отказались от летнего отдыха, в основном – из-за финансовых проблем.
40% респондентов испытывают нехватку средств на полноценный отдых. 18% украинцев отложили отпуск из-за пандемии. Еще 13% – по семейным обстоятельствам.
Занятость на работе помешала спланировать отпуск для 10% украинцев, закрытые границы – для 4%.
Ранее Finance.ua писал, сколько стоит отдых на зарубежных курортах.
А сайт European Best Destination представил список самых безопасных путешественников стран в условиях открытия границ после карантина.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
«Это были собственные средства»: Коломойский ответил на обвинения в хищении миллиардов долларов из ПриватБанкаВчера, 12:30 - 1828 8
Украина потеряет еще одного производителя: производство Sherp перенесут - СМИ11 ч. назад - 1196 6
Bolt запускает прокат электросамокатов в Киеве: как воспользоваться (фото)Вчера, 11:46 - 1394 6
В Украине увеличат минимальную зарплату: появился текст законаВчера, 17:00 - 1090 5
Из ПриватБанка уволился член правления по вопросам информационных технологий из-за ограничения в зарплатеВчера, 11:12 - 2321 5
Население продолжает активно сдавать валютуВчера, 14:49 - 5818 2
Самый дешевый за 40 лет: Morgan Stanley дал прогноз относительно доллара к основным валютамВчера, 19:00 - 1657 1
Турецкая лира демонстрирует рекордное падениеВчера, 15:29 - 1609
Печатать чеки можно будет на любом принтере8 ч. назад - 1257
Украина потеряет еще одного производителя: производство Sherp перенесут - СМИ11 ч. назад - 1196 6
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)Вчера, 10:08 - 347 1
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 1004
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 705
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 870
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 718 1