Черногория разрешила украинцам въезжать без ограничений

Черногория разрешила украинским гражданам въезжать без ограничений, поскольку Украину отнесли к странам так называемой «зеленой зоны».

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Черногории в FACEBOOK.

«Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою “зеленую зону” и разрешила въезд украинцев без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество», – говорится в сообщении.

Напомним, до этого действовал запрет въезда украинским гражданам автотранспортом.

Как сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, украинцев могут впустить в 38 стран

Справка Finance.ua:

Во время карантинных ограничений украинцам надо следить не только за правилами въезда в другую страну, но и проверять правила возврата назад, говорят в Министерстве иностранных дел.

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