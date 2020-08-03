0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 51 0

Черногория разрешила украинцам въезжать без ограничений

Черногория разрешила украинцам въезжать без ограничений

Черногория разрешила украинским гражданам въезжать без ограничений, поскольку Украину отнесли к странам так называемой «зеленой зоны».

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Черногории в FACEBOOK.

«Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою “зеленую зону” и разрешила въезд украинцев без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество», – говорится в сообщении.

Напомним, до этого действовал запрет въезда украинским гражданам автотранспортом.

Как сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, украинцев могут впустить в 38 стран

Справка Finance.ua:

  • Во время карантинных ограничений украинцам надо следить не только за правилами въезда в другую страну, но и проверять правила возврата назад, говорят в Министерстве иностранных дел.
  • Авиакомпания Turkish Airlines после перерыва продолжительностью 4,5 месяца возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.