Черногория разрешила украинцам въезжать без ограничений

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Черногория разрешила украинским гражданам въезжать без ограничений, поскольку Украину отнесли к странам так называемой «зеленой зоны».
Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Черногории в FACEBOOK.
«Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою “зеленую зону” и разрешила въезд украинцев без ограничений. Спасибо нашим черногорским друзьям и партнерам за доверие и сотрудничество», – говорится в сообщении.
Напомним, до этого действовал запрет въезда украинским гражданам автотранспортом.
Как сообщал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, украинцев могут впустить в 38 стран
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