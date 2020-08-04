Печатать чеки можно будет на любом принтере

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С 1 августа перечень продавцов, которые должны в обязательном порядке использовать РРО и выдавать фискальные чеки, не изменяется. Как и раньше, это обязательно только для тех, кто торгует бытовой техникой, подлежащей гарантийному ремонту, лекарствами и медицинским изделиями, а также акцизными товарами. Для большинства других продавцов использование РРО станет обязательным, как уже говорилось, с 1 января 2021 года. Так что покупателям не стоит ожидать, что с 1 августа они смогут получать чеки, скажем, в киосках или на рынках.
Не поменяется и внешний вид чеков. Однако если раньше чеки должны были печатать на специальных принтерах, которые также стоили недешево, то теперь, с запуском ПРРО, продавцы смогут выдавать покупателям чеки, напечатанные на любом принтере, даже на допотопном.
“Старая технология предписывала продавцам иметь специальные принтеры, фискализированные и опломбированные. Теперь же для печати чека можно использовать не специальный аппарат, а любой. То есть предприниматель сможет достать любой старый принтер, который раньше печатал на бумаге А4, а в последнее время использовался в качестве тумбочки, и печатать на нем чеки. Даже такие аппараты могут быть настроены для печати узких чековых лент. Когда это задумывалось, предполагалось, что предприниматель сможет использовать ту технику, которая имеется у него под рукой, а не приобретать специальную. То есть что новых инвестиций в новую технику не потребуется”, – рассказывает Андрей Панасюк.
СЕО компании SkyService POS Николай Дубовик обращает также внимание на то, что с 1 августа предприниматели, которые используют ПРРО, смогут и вовсе не выдавать покупателям обычные чеки, а отправлять их по электронной почте.
“Расчет будет происходить точно так же, как и при использовании стандартного РРО. Только чек может выдаваться не с фискального устройства, а даже с простого принтера. Или даже в электронном виде. Каким образом продавец сможет получать доступ к почте клиента – будет зависеть от системы кассового учета, от программного комплекса, который используется в магазине или кафе. Например, если клиент участвует в каких-то программах лояльности, у магазина или кафе, скорее всего, уже имеется его электронная почта, и на эту почту ему могут отправить чек. Также есть возможность на обычном чеке формировать QR-код, который клиент может отсканировать и проверить, зарегистрирован этот чек в налоговой или нет”, – рассказывает Николай Дубовик.
Однако эксперты говорят, что до конца все возможные технологии пока непонятны. В частности, потому, что до сих пор не изданы многие нормативные документы, которые нужны для запуска новации.
“После запуска программных РРО, продавцам больше не обязательно будет печатать бумажный чек. Можно просто показать QR-код или отправить СМС или на почту данные по чеку, чтобы потом гость мог по нему найти информацию на сайте налоговой. Однако до сих пор в налоговой не разъяснили, как правильно по закону отправлять электронный чек клиенту, у которого нет ни смартфона, ни планшета”, – говорит CEO и соучредитель компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster Родион Ерошек.
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