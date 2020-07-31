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Apple планирует сделать свое производство полностью экологичным

Apple планирует сделать свое производство полностью экологичным

Компания Apple сообщила о намерениях прекратить свое влияние на климат за 10 лет. Для реализации плана компания планирует уменьшить загрязнение воздуха парниковыми газами на 75% и тепловое загрязнение на 25%.

Об этом сообщает The Verge.

За 2019 год Apple уменьшила выбросы углекислого газа на ,3 млн. тонн. По сравнению с 2015 годом выбросы углекислого газа снизились на 35%. Компания достигла этого даже в условиях увеличения объемов промышленности и объемов продаж продукции, поскольку количество выбросов до сих пор остается на высоком уровне – 25,1 миллиона тонн.

Издание отмечает, что компании удалось уменьшить загрязнение атмосферы благодаря повышению энергоэффективности продуктов. По сравнению с 2011 годом продукция Apple потребляет на 73% меньше энергии.

Для достижения поставленной цели компания планирует сотрудничать с поставщиками, которые работают на источниках возобновляемой энергии. На сегодня уже 70 поставщиков приняли решение об использовании возобновляемой энергии для продукции Apple.

“Сейчас бизнес имеет возможность построить более стабильное будущее, которое будет базироваться на заботе о нашей планете, на которой мы живем”, – комментирует CEO компании Тим Кук.

Apple считает, что такие уменьшения выбросов углекислого газа равны отказу ежегодно от 3 миллионов авто.

По материалам 5 канал
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