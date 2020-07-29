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Стало известно, какой из европейских городов наиболее привлекателен для инвесторов

Стало известно, какой из европейских городов наиболее привлекателен для инвесторов

Привлекательность Лондона как ведущего инвестиционного направления пока неизменна. Так, 99% инвесторов все еще хотят вкладывать деньги в город, а 79% – активно этим занимаются.

Такие результаты удалось получить во время первого крупного опроса инвесторов со времени начала так называемого “коронакризиса”, сообщает Europe Real Estate.

Таким образом, опрос инвесторов свидетельствует о том, что столица Великобритании продемонстрировала лучшие показатели, чем другие регионы. Что здесь стало ключевым:

  • доступ к мировым талантам;
  • уровень и качество жизни;
  • тесная связь с другими странами мира;
  • привлекательность города с точки зрения комфортного места для ведения бизнеса.

Именно эти показатели стали основными для инвесторов, несмотря на масштабный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, а также кризис в системе здравоохранения.

Однако инвесторы высказали пожелание увидеть детальный план властей Лондона по предотвращению возобновления пандемии. Об этом сказали 72% респондентов. Это больше будет стимулировать их благоприятно смотреть на город во время принятия инвестиционных решений.

По материалам Телеканал 24
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