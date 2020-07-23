"Укрнафта" заключила контракт с новым главой правления

31 июля набсовет “Укрнафты” заключил контракт с новым председателем правления Олегом Гезом, который исполнял обязанности председателя с апреля 2019 года.

Об этом компания отметила в сообщении в системе раскрытия информации НКЦБФР.

В мае набсовет “Укрнафты” прекратил проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления в связи с “изменением текущей экономической ситуации”.

Также набсовет в связи с прекращением проведения конкурса выбрал в.и.о. главы Олега Геза.

Независимый член набсовета “Укрнафты” Андрей Бойцун раскритиковал решение набсовета о приостановке конкурса по отбору главы правления, который проведен уже на 95%, и попытается переубедить набсовет и довести конкурс до конца.

Акционеры “Укрнафты” с 30 апреля 2019 прекратили полномочия председателя правления Марка Роллинса и выбрали исполняющим этих обязанностей Олега Геза, который с октября 2017 занимал должность исполнительного вице-президента компании по сбыту.

Менеджмент “Укрнафты” с 2003 года контролируется группой “Приват”, которой принадлежит 43% акций компании. НАК “Нафтогаз Украины” принадлежит 50% + 1 акция “Укрнафты”.