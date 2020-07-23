Новая Mazda CX-5 будет называться CX-50

В Сети появились сообщения, что Mazda CX-5 нового поколения будет называться CX-50. В продаже эта новинка появится примерно через два года.

Mazda CX-50 построят на новой заднеприводной платформе компании Mazda. На этой же платформе создадут и обновленный седан Mazda6. Это значит, что кроссовер, видимо, получит разнообразные бензиновые и дизельные моторы, а также гибридные силовые установки. Топовыми будут 3,0- и 3,3 л агрегаты.

Дизайн кроссовера изменится. Он станет не «чистым» кроссовером, а кроссовером-купе. Сейчас такие машины пользуются очень хорошим спросом. Тем не менее, маздавский язык дизайна Kodo для передней части автомобиля сохранится.

В салоне тоже произойдут серьезные изменения. Он получит новые материалы, новое оборудование и передовые технологии коммуникации и безопасности.

Когда Mazda CX-50 появится в продаже – точно не известно. Скорее всего, это произойдет в 2022 году, хотя не исключено, что и в 2021 году.