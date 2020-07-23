Новая Mazda CX-5 будет называться CX-50

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Сети появились сообщения, что Mazda CX-5 нового поколения будет называться CX-50. В продаже эта новинка появится примерно через два года.
Mazda CX-50 построят на новой заднеприводной платформе компании Mazda. На этой же платформе создадут и обновленный седан Mazda6. Это значит, что кроссовер, видимо, получит разнообразные бензиновые и дизельные моторы, а также гибридные силовые установки. Топовыми будут 3,0- и 3,3 л агрегаты.
Дизайн кроссовера изменится. Он станет не «чистым» кроссовером, а кроссовером-купе. Сейчас такие машины пользуются очень хорошим спросом. Тем не менее, маздавский язык дизайна Kodo для передней части автомобиля сохранится.
В салоне тоже произойдут серьезные изменения. Он получит новые материалы, новое оборудование и передовые технологии коммуникации и безопасности.
Когда Mazda CX-50 появится в продаже – точно не известно. Скорее всего, это произойдет в 2022 году, хотя не исключено, что и в 2021 году.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Вчера, 13:02 - 12376 9
Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплатыВчера, 08:00 - 34636 7
Алименты за 11 лет: государство выбило из должника почти 200 тыс. грнПозавчера, 18:34 - 1480 6
С 1 августа будут действовать новые правила въезда в Украину из стран «красной зоны»Вчера, 16:05 - 1606 3
Минюст начнет продавать тюрьмы уже этим летомВчера, 20:26 - 345 2
Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплатыВчера, 08:00 - 34636 7
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Вчера, 13:02 - 12376 9
Ощадбанк выставил на продажу два заводаВчера, 09:28 - 4302 2
Газсбыты предупредили о возможных проблемах с поставками газа с 1 августаВчера, 10:45 - 2096 1
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 1870 1
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 123
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 400
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2021
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1035 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 734