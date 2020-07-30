Что делать, если раскрыты данные платежной карты

Чтобы мошенники не смогли воспользоваться вашей платежной картой, ни в коем случае нельзя разглашать ее реквизиты. Об этом сообщает регулятор.

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Единственную информацию, которую можно называть в случае необходимости — это 16-значный номер карты. Это нужно сделать, к примеру, если вам на карту кто-то из знакомых должен перечислить деньги.

Обязательно нужно держать в секрете и не передавать третьим лицам секретный трехзначный код, который указан на обратной стороне карты. Также нельзя разглашать коды подтверждения проведения операций (одноразовые пароли).

Если вы случайно раскрыли данные платежной карты на подозрительном сайте — немедленно звоните в банк, которым была выдана карта по телефону, указанному на обороте карты.

Если вы стали жертвой мошенников и с вашего карточного счета списали деньги — напишите заявление в киберполицию на сайте или сообщите о случившемся по телефону: 0 (800) 505-170 (все звонки осуществляются бесплатно).

Ранее в НБУ объяснили, что делать, когда звонят мошенники. Национальный банк призвал украинцев не верить звонкам мошенников, которые представляются сотрудниками полиции или больниц и требуют денег, чтобы спасти близкого вам человека.

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Как обезопасить свои платежи при оплате картой: чтобы избежать потери денег таким способом, нужно:

проверять строку адреса, где обязательно должно быть написано https – это безопасный протокол, который означает, что на сайте есть защита перехвата;

также должны быть доменные имена, которые принадлежат сертифицированным платежным провайдерам.

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