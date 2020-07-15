В НБУ объяснили, что делать, когда звонят мошенники (видео)

Национальный банк призвал украинцев не верить звонкам мошенников, которые представляются сотрудниками полиции или больниц и требуют денег, чтобы спасти близкого вам человека.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Чаще всего аферисты звонят ночью и требуют перечислить средства на определенный счет.

Читайте также: Топ-5 карантинных киберугроз: как мошенники пытались разводить украинцев

Если такое произошло, то первым делом позвоните человеку, за которого просят выкуп. Если не можете связаться с ним, попросите мошенников передать телефон.

Кроме того, скажите, что деньги можете передать лично, передает пресс-служба Нацбанка.

После этого позвоните на 102 или сообщите в киберполицию о мошеннике. Если остались сомнения, можете обратиться на горячую линию Нацбанка – 0 800 505 240.

Самые распространенные мошенничества:

Фейковая продажа всего коронавирусного.

Обнаружение коронавируса “на районе”.

Мошеннические онлайн-сервисы (курсы, развлечения, доставка и другие).

“Вашего сына отправили на обсервацию”.

Проверка данных во время карантина.

Напомним, недавно мошенники под видом работников Минсоцполитики хотели развести Фонд соцстраха. По информации, к руководителям областных управлений ФССУ обратились неизвестные, которые, выдавая себя за должностных лиц Минсоцполитики и правления Фонда, просили провести перерасчет значительных денежных сумм.

Мои Fiнансы:

Как обезопасить свои платежи при оплате картой: чтобы избежать потери денег таким способом, нужно:

проверять строку адреса, где обязательно должно быть написано https – это безопасный протокол, который означает, что на сайте есть защита перехвата;

также должны быть доменные имена, которые принадлежат сертифицированным платежным провайдерам.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr