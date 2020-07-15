В НБУ объяснили, что делать, когда звонят мошенники (видео)

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Национальный банк призвал украинцев не верить звонкам мошенников, которые представляются сотрудниками полиции или больниц и требуют денег, чтобы спасти близкого вам человека.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Чаще всего аферисты звонят ночью и требуют перечислить средства на определенный счет.
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Если такое произошло, то первым делом позвоните человеку, за которого просят выкуп. Если не можете связаться с ним, попросите мошенников передать телефон.
Кроме того, скажите, что деньги можете передать лично, передает пресс-служба Нацбанка.
После этого позвоните на 102 или сообщите в киберполицию о мошеннике. Если остались сомнения, можете обратиться на горячую линию Нацбанка – 0 800 505 240.
Самые распространенные мошенничества:
Напомним, недавно мошенники под видом работников Минсоцполитики хотели развести Фонд соцстраха. По информации, к руководителям областных управлений ФССУ обратились неизвестные, которые, выдавая себя за должностных лиц Минсоцполитики и правления Фонда, просили провести перерасчет значительных денежных сумм.
Как обезопасить свои платежи при оплате картой: чтобы избежать потери денег таким способом, нужно:
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