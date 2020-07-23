Киев может попасть в оранжевую карантинную зону

Эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к “красной” зоне, согласно зонированию, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа. Завтра будет принято решение.

Об этом в комментарии сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

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“Киев окажется на границе – между оранжевой и красной зоной”, – сказал Рубан в комментарии РБК-Украина о прогнозах эпидемиологической ситуации с 1 августа.

Отметим, Украину планируют поделить на четыре зоны карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную.