В Минздраве рассказали, как будет работать карантин с 1 августа

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал, как будет работать карантин с 1 августа. Он напомнил о разделе страны на четыре эпидемиологические зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

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“Мы изменили правила карантина, начиная с 1 августа. Мы сделали деление на четыре зоны… В каждой из этих зон будут разные ограничения. Наиболее мягкие ограничения будут касаться зеленой зоны”, – сказал министр.

Он отметил, что в зеленой зоне обязательным является выполнение всех правил карантина, установленных в стране – масочный режим, социальная дистанция, использование антисептика.

“О массовых мероприятиях – не более одного человека на 5 квадратных метров. Также ограничения по посещению кинотеатров или театров, то есть залы должны заполниться не более, чем на 50%. Что касается передвижения общественным транспортом, оно может происходить в количестве мест, определенных в технических характеристиках того или иного транспортного средства “, – сказал Степанов.

Глава Минздрава рассказал и о пересечении границ между зеленой и красной зоной.

“В красной зоне будет ограничено движение транспорта – городского, междугороднего. Будут установлены соответствующие посты на пересечении из зеленой в красную зону. Мы сейчас делаем это на уровне территориально-административных единиц – это или город, или район”, – отметил министр.

Он заверил, что Минздрав уже имеет четкие критерии, как будут определяться зоны.

“Там четыре критерия, если один из этих критериев превышен пять дней подряд, только в таком случае будет сделан переход от более мягкой зоны к более строгой зоне. Вся эта информация будет размещена на ресурсах Минздрава, будут соответственно госборды, где вы сможете посмотреть в разрезе каждой области, кто к какой зоне относится в зависимости от эпидситуации”, – добавил Степанов.

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