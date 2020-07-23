Центробанк США сохранил базовую ставку на нуле

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. В ведомстве отметили, что в ближайшей перспективе кризис общественного здравоохранения будет влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию.

Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.

При этом отмечается, что комитет рассчитывает сохранить целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен.

“Продолжающийся кризис создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% годовых”, – говорится в сообщении.