Центробанк США сохранил базовую ставку на нуле

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Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила ключевую ставку на уровне 0-0,25% годовых. В ведомстве отметили, что в ближайшей перспективе кризис общественного здравоохранения будет влиять на экономическую активность, занятость и инфляцию.
Об этом говорится в сообщении финансового регулятора.
При этом отмечается, что комитет рассчитывает сохранить целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика пережила последние события и находится на пути к достижению своих максимальных целей в области занятости и стабильности цен.
“Продолжающийся кризис создает значительные риски для экономических перспектив в среднесрочной перспективе. В свете этих событий комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0-0,25% годовых”, – говорится в сообщении.
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