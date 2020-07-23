Турция приняла закон о контроле соцсетей - штрафы до $1,5 миллиона

Парламент Турции сегодня принял закон, которым установил правила деятельности социальных сетей, невыполнение которых влечет за собой штрафы и ограничения трафика.

Новым законом физические или юридические лица, которые позволяют пользователям создавать, просматривать или делиться содержанием, таким как тексты, изображения, звук, местонахождение, будут определяться как поставщики социальных сетей. Они должны будут иметь представителя в Турции, чтобы получать и рассматривать жалобы относительно контента на платформах своих сетей. Представитель должен быть гражданином Турции.

Во исполнение этого требования отводится 30-дневный срок, после чего будет применяться штраф в размере 10 млн турецких лир ($1,50 млн – ред.), через 30 дней штраф будет увеличен в три раза.

Также новый закон предусматривает требование от поставщиков соцсетей хранить данные пользователей в Турции и упростить доступ к такой информации для судебных органов, прокуроров и других органов власти.

В случае получения таких запросов и невыполнения этого требования будет налагаться штраф от 100 до 1 млн турецких лир (от $15 до $150 тыс. – ред.)

Также среди других штрафных санкций будут применяться запреты на рекламу, сокращение скорости трафика.

Инициатором принятия закона выступила правящая Партия справедливости и развития, аргументируя его как инструмент для борьбы с киберпреступностью, противодействия терроризму и защиты пользователей.