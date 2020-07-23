0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 16 0

Зеленский дал временный "безвиз" китайским туристам

Зеленский дал временный "безвиз" китайским туристам

Президент Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью.

Об этом сообщает пресс-служба президента в Telegram.

Читайте также: В МАУ рассказали, когда возобновят отмененные рейсы в страны Шенгенской зоны

“Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 295/2020 «О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью»”, – говорится в сообщении.

Период действия безвизового режима:

  • с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Согласно документу:

  • введен на период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинету Министров предстоит принять меры, вытекающие из настоящего указа. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.