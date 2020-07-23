Зеленский дал временный "безвиз" китайским туристам

Президент Владимир Зеленский подписал указ о временном введении безвизового режима для граждан Китая, которые въезжают в Украину с туристической целью.

Об этом сообщает пресс-служба президента в Telegram.

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“Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 295/2020 «О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью»”, – говорится в сообщении.

Период действия безвизового режима:

с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года.

Согласно документу:

введен на период с 1 августа 2020 года по 31 января 2021 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинету Министров предстоит принять меры, вытекающие из настоящего указа. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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