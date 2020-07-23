В Минэкономики рассказали, планируется ли повышение налогов для бизнеса

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Налоги для бизнеса в Украине увеличивать не планируют, но работают над тем, чтобы налогов было меньше.
Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире телеканала “112 Украина”.
“Налоги увеличивать никакие никто не планирует, и мы не будем увеличивать, это тоже наша позиция, Министерства экономики в первую очередь. Можем двигаться только в направлении пересмотра и оптимизации каких-то вещей, чтобы бизнесу было легче и налогов было меньше”, – сказал он.
Министр также заявил, что в плане пересмотра и оптимизации необходимо действовать осторожно.
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