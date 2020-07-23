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В Минэкономики рассказали, планируется ли повышение налогов для бизнеса

В Минэкономики рассказали, планируется ли повышение налогов для бизнеса

Налоги для бизнеса в Украине увеличивать не планируют, но работают над тем, чтобы налогов было меньше.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире телеканала “112 Украина”.

“Налоги увеличивать никакие никто не планирует, и мы не будем увеличивать, это тоже наша позиция, Министерства экономики в первую очередь. Можем двигаться только в направлении пересмотра и оптимизации каких-то вещей, чтобы бизнесу было легче и налогов было меньше”, – сказал он.

Министр также заявил, что в плане пересмотра и оптимизации необходимо действовать осторожно.

Справка Finance.ua:

  • Поступления от налога с доходов физических лиц во время карантина упали на 10-80%.
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабмин не планирует уменьшать фискальную нагрузку на фонд оплаты труда.
  • Депутаты предлагают внести изменения в НКУ по снижению налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в Украине.
  • До 30 июня были освобождены от налогообложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов); До конца последнего месяца карантина приостановлены сроки рассмотрения жалоб налогоплательщиков и продлено освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита; ФЛП были освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за себя до 31 мая; Также установлен мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина.

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По материалам Finance.UA
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