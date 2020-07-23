В правительстве увидели проблему: в школах работает большое количество пенсионеров

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В Украине кадровая проблема заключается в том, что в школах работает большое количество пенсионеров. Если бы ушли учителя пенсионного возраста, то можно было бы повысить зарплаты молодым педагогам.
Такое мнение в интервью «Главкому» высказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
По словам чиновника, путем оптимизации процессов правительство сможет повысить зарплату тем работникам, которые эффективно работают.
Ермоличев говорит, что пока оптимизировать образовательный процесс невозможно.
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«Каждые район, город и ОТО специфичны, и мы должны это понимать. Если ты живешь в Киеве, ты оцениваешь киевские школы. Когда поедешь в Верховинский район, в горы, – увидишь, что дома стоят в нескольких километрах друг от друга, а дорог между ними нет. Дети спускаются с гор, ходят пешком по 2-3 км, чтобы дойти до школы. Как там оптимизировать сеть? Там нельзя сделать дороги, нельзя запустить школьный автобус. А, например, Черниговщина, где село от села находится за 50 км. Можно оптимизировать здесь? Ты же не будешь возить детей за 50 км. Вот почему большие средства идут на образование», – объяснил чиновник и добавил, что нужна комплексная государственная программа.
Что касается изменений в зарплатах учителей с нового учебного года, то их, по словам Ермоличева, не будет.
«Проблема в том, что у нас бюджетный и учебный года не совпадают. Поэтому, соответственно, с 1 сентября ничего не изменится: ни в зарплатах, ни в чем, потому что бюджет рассчитан с 1 января по 31 декабря. Если будет принято решение о повышении минимальных зарплат, это будет комплексное решение, которое коснется всех бюджетников, в том числе учителей», – отметил заместитель министра финансов.
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