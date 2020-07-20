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Текущий счет платежного баланса сведут с профицитом впервые за 5 лет - НБУ

Текущий счет платежного баланса сведут с профицитом впервые за 5 лет - НБУ

НБУ существенно улучшил прогноз текущего счета на 2020 год – с нулевого дефицита (по старой методологии – дефицита в 1,7% ВВП в апрельском прогнозе) до профицита на уровне 4,4% ВВП.

Об этом на брифинге заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

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“Формированию профицита текущего счета будет способствовать значительное сокращение импорта из-за падения спроса на товары долгосрочного назначения, закрытия границ для путешествий, а также низких цен на энергоносители.

В то же время благодаря сохранению в мире стабильного спроса на продовольствие негативные последствия пандемии для экспорта ожидаются слабее, чем для импорта. Кроме того, объем переводов от трудовых мигрантов в Украину будет выше, чем ожидалось”, – сказал Шевченко.

В НБУ прогнозируют, что в последующие годы текущий счет снова будет дефицитным вследствие реализации отложенного потребительского и инвестиционного спроса, а также ожидаемого снижения транзита газа.

По материалам Економічна Правда
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