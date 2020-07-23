Tesla впервые получила прибыль четыре квартала подряд

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Американская компания Tesla, занимающаяся производством электромобилей, во втором квартале 2020 года получила 104 млн долларов прибыли. Таким образом компания впервые за 17 лет своего существования получила прибыль в течение 4 кварталов.
Об этом говорится в квартальном отчете Tesla.
Как пишет The Wall Street Journal, теперь компания может попасть в индекс S&P500, который показывает динамику стоимости акций 500 крупнейших по рыночной капитализации американских компаний.
Индекс утверждают четыре раза в год, но комитет может добавлять или удалять компании из него в любой момент.
Отметим, что с третьего квартала 2019 года Tesla, которая до того несколько лет была убыточной компанией, стала стабильно приносить прибыль. В 2019 году совокупный доход Tesla составил 24,6 миллиарда долларов, при этом компания произвела 367 200 автомобилей.
Сам Маск прогнозировал, что в 2020 году Tesla выйдет на показатель в полмиллиона автомобилей в год.
Как пишет WSJ, рыночная капитализация Tesla достигла 295 миллиардов долларов.
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