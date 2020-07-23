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Tesla впервые получила прибыль четыре квартала подряд

Tesla впервые получила прибыль четыре квартала подряд

Американская компания Tesla, занимающаяся производством электромобилей, во втором квартале 2020 года получила 104 млн долларов прибыли. Таким образом компания впервые за 17 лет своего существования получила прибыль в течение 4 кварталов.

Об этом говорится в квартальном отчете Tesla.

Как пишет The Wall Street Journal, теперь компания может попасть в индекс S&P500, который показывает динамику стоимости акций 500 крупнейших по рыночной капитализации американских компаний.

Индекс утверждают четыре раза в год, но комитет может добавлять или удалять компании из него в любой момент.

Отметим, что с третьего квартала 2019 года Tesla, которая до того несколько лет была убыточной компанией, стала стабильно приносить прибыль. В 2019 году совокупный доход Tesla составил 24,6 миллиарда долларов, при этом компания произвела 367 200 автомобилей.

Сам Маск прогнозировал, что в 2020 году Tesla выйдет на показатель в полмиллиона автомобилей в год.

Как пишет WSJ, рыночная капитализация Tesla достигла 295 миллиардов долларов.

По материалам hromadske.tv
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