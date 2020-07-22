Вакансий стало больше: каких работников ищут (инфографика)

Больше всего вакансий традиционно предлагают в сферах IT, продаж, маркетинга, банковской сфере. Об этом говорится на сайте grc.ua.

Наиболее активно количество предложений работы возрастало в сфере торговли, финансовом секторе, сфере гостеприимства и услуг.

Читайте также: Зарплата – более 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии в Украине

Напомним, средняя номинальная заработная плата в мае составила 10 542 грн. Самая высокая средняя зарплата в мае была в г. Киеве – 15 191 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 7921 грн.



Инфографика grc.ua

Из-за пандемии COVID-19 часть работников потеряли работу. По оценкам правительства, за время всемирного карантина в Украину вернулись 2,2 млн наших гастарбайтеров. Но как только границу откроют, они снова поедут, прогнозируют эксперты.



Инфографика grc.ua

Справка Finance.ua:

С 1 сентября 2020 года минимальная зарплата вырастет до 5000 грн. Затем выплаты поднимут в январе 2021-го. Минималка составит 6000 грн.

С 1 июля 2021 года минимальная зарплата повысится до 6500 грн.

Сейчас украинцы минимально получают 4723 грн. Выплаты выросли 1 января 2020-го.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.