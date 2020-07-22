Вакансий стало больше: каких работников ищут (инфографика)

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Больше всего вакансий традиционно предлагают в сферах IT, продаж, маркетинга, банковской сфере. Об этом говорится на сайте grc.ua.
Наиболее активно количество предложений работы возрастало в сфере торговли, финансовом секторе, сфере гостеприимства и услуг.
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Напомним, средняя номинальная заработная плата в мае составила 10 542 грн. Самая высокая средняя зарплата в мае была в г. Киеве – 15 191 грн, самая низкая – в Черновицкой области – 7921 грн.
Инфографика grc.ua
Из-за пандемии COVID-19 часть работников потеряли работу. По оценкам правительства, за время всемирного карантина в Украину вернулись 2,2 млн наших гастарбайтеров. Но как только границу откроют, они снова поедут, прогнозируют эксперты.
Инфографика grc.ua
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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