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Рекордные запасы газа и угля: Украина на 50% готова к отопительному сезону

Рекордные запасы газа и угля: Украина на 50% готова к отопительному сезону

По состоянию на середину лета Украина на 50% готова к следующему отопительному сезону. Кроме того, накоплены рекордные запасы природного угля и газа.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, все органы власти и, в частности, правительство уже готовятся к отопительному сезону.

“По состоянию на 15 июля готовность жилого фонда Украины к зиме можно оценить на уровне 50%. По информации, которую дают нам регионы, подготовлено более 80 тысяч домов, мы продолжаем ремонт котельных”, – отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в подземные хранилища закачаны рекордные запасы газа на уровне 21 млрд кубометров, также сформировались рекордные запасы угля для тепловых электростанций.

“Думаю, мы комфортно пройдем отопительный сезон”, – добавил премьер.

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По материалам РБК-Украина
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