Объем налогооблагаемого импорта вырос на 20% после падения в апреле-мае

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Объем налогооблагаемого импорта, после падения в течение апреля-мая, начал расти в июне и достиг 3,64 млрд долл, что на 20% больше мая (3,03 млрд долл).
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.
В целом за І полугодие текущего года объем налогооблагаемого импорта на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. ($21,93 млрд в 2020 г. и $25,03 в 2019 г.)
Наибольшее падение налогооблагаемого импорта произошло в следующих товарных группах:
Однако по отдельным группам товаров объемы налогооблагаемого импорта значительно выросли:
Поступления платежей от импорта, собранных Таможней в июне текущего года, также вышли на докарантинный уровень.
В июне они выросли до $1,03 млрд, после предыдущего падения до $0,84 млрд и $0,87 млрд в апреле и мае соответственно.
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