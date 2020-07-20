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Объем налогооблагаемого импорта вырос на 20% после падения в апреле-мае

Объем налогооблагаемого импорта вырос на 20% после падения в апреле-мае

Объем налогооблагаемого импорта, после падения в течение апреля-мая, начал расти в июне и достиг 3,64 млрд долл, что на 20% больше мая (3,03 млрд долл).

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

В целом за І полугодие текущего года объем налогооблагаемого импорта на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. ($21,93 млрд в 2020 г. и $25,03 в 2019 г.)

Наибольшее падение налогооблагаемого импорта произошло в следующих товарных группах:

  • порох и взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички – 70%;
  • руды, шлак и зола – 66%;
  • летательные и космические аппараты – 61%;
  • свинец и изделия из него – 58%;
  • нити синтетические или искусственные – 56%.

Однако по отдельным группам товаров объемы налогооблагаемого импорта значительно выросли:

  • молоко и молочные продукты; яйца птицы; натуральный мед – 120%;
  • трикотажные полотна – 112%;
  • овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни – 62%;
  • готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия – 35%;
  • готовые пищевые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков – 33%.

Поступления платежей от импорта, собранных Таможней в июне текущего года, также вышли на докарантинный уровень.

В июне они выросли до $1,03 млрд, после предыдущего падения до $0,84 млрд и $0,87 млрд в апреле и мае соответственно.

По материалам Економічна Правда
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