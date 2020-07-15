Доллар может вырасти до 28 гривен уже на этой неделе: аналитик назвал условия

Курс доллара может вырасти до 28 гривен до конца этой недели. Это произойдет, если НБУ и далее не будет принимать участия на валютном рынке.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Как отметил аналитик, назначение Кирилла Шевченко главой НБУ не способствовало стабилизации курса гривны и прошлую неделю он закончил на уровне 27,4 гривен/доллар.

“В ожидании рынком первых шагов НБУ после назначения, которые, прежде всего, выльются в решение по учетной ставке в этот четверг, гривна продолжит ослабевать”, – сказал он.

Читайте также: Шевченко объяснил, почему снижается курс гривны

Кроме того, отсутствие интервенций НБУ на прошлой неделе и неспокойная реакция рынка на назначение Шевченко главой НБУ повлекли за собой ослабление гривны на 1,5% за прошедшую неделю.

По прогнозу ICU, беспокойство участников рынка сохранится и на этой неделе, в ожидании заседания комитета по монетарной политики НБУ и решения правления по учетной ставке в этот четверг.

“Если НБУ и далее не будет принимать участия на валютном рынке и не будет проводить интервенций, курс гривны будет продолжать ослабляться из-за увеличенного ажиотажного спроса на валюту как со стороны бизнеса, так и населения. Поэтому мы не исключаем, что гривна может направиться к уровню 28 гривен/доллар до конца этой недели”, – констатировал аналитик.