Повышение зарплат: сколько будем получать в 2021-м

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В 2020 году реальный уровень зарплат снизится на 13,9%, а в 2021-м увеличится на 3,2%. В среднем украинцы будут зарабатывать около 12,4 тыс. грн. Соответствующие цифры опубликовали в оценкам Кабинета министров.
В период жесткого карантина уровень зарплат в Украине обрушился. При этом уже с мая начался плавный рост. Из-за сокращения производства, падения ВВП, количество рабочих мест сокращается. Если еще в 2019-м работодатели вынуждены были повышать зарплату, чтобы бороться за своих сотрудников, то в следующем году украинцы будут готовы бороться за вакансию и с невысокой зарплатой.
Экономист Егор Козицкий считает, что 2021-й год, если карантин продолжится, может пройти с ростом ВВП всего на 2%, но при этом сразу после новости о появлении вакцины ситуация на рынках будет улучшаться, в надежде скорой активизации бизнеса и выхода из пандемии.
“Два сложных года и потом рост. И это при условии наличия продуманного плана у правительства, если не будет игр с эмиссией гривни и на внешних рынках будет относительно стабильная ситуация”, – говорит эксперт.
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) заявили, что рабочую неделю необходимо сократить до 4 дней. Ряд стран уже внедрили нововведение: практика показывает, что продуктивность не теряется, а настроение сотрудников улучшается.
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