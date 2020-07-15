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Применение программных РРО: последовательность действий

Применение программных РРО: последовательность действий

Субъект хозяйствования, который намерен зарегистрировать программный регистратор расчетных операций (ПРРО), должен состоять на учете в контролирующем органе.

На это обращают внимание в Главном управлении Государственной налоговой службы в Киеве.

Также на учете должна состоять его хозяйственная единица, где будет использоваться ПРРО, о котором субъект хозяйствования уведомляет контролирующий орган.

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Регистрация ПРРО осуществляется на основании заявления, которое подается в электронной форме через Электронный кабинет (портальное решение для пользователей или программного интерфейса) или средствами телекоммуникаций.

Важно: только после включения ПРРО в реестр программных регистраторов расчетных операций такой ПРРО может использоваться субъектом хозяйствования.

Справка Finance.ua:

  • 20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающих применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций (РРО).
  • Налоговая служба представила бесплатное программное решение для использования субъектами хозяйствования при проведении расчетных операций.
  • В сфере применения РРО с 1 августа вводится ряд новаций. В частности, будут действовать новые штрафы за нарушения при использовании РРО.
По материалам Finance.UA
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