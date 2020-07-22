Почти треть жителей ЕС не смогли позволить себе ежегодный недельный отпуск

В 2019 году 29% жителей стран-членов ЕС в возрасте 16 лет и старше не смогли позволить себе оплатить ежегодный недельный отпуск далеко от дома.

Такие данные в понедельник обнародовал Евростат.

Эта доля постепенно уменьшалась с 2010 года, когда 39% европейцев не могли позволить себе провести неделю отпуска вдали от дома. Однако из-за карантина и закрытия границ по всему миру в 2020 году эта тенденция к снижению, вероятно, в этом году остановится, считают в Евростате.

Среди государств-членов ЕС Румыния зафиксировала наибольшую долю людей в такой ситуации (54%).

Жители Греции заняли второе место (49%), далее следуют Хорватия (48%), Кипр (45%) и Италия (44%).

В то же время только 10% людей в Швеции не смогли позволить себе недельный ежегодный отпуск. Далее следуют Дания и Люксембург (по 11%), Финляндия (12%), Германия и Австрия (по 13%).

По сравнению с 2010 годом процент людей, которые не могли позволить себе отпуск в течение одной недели вне дома, снизился во всех государствах-членах, за исключением Италии и Греции. В этих странах доля выросла на 4 и 3 процентных пункта соответственно.