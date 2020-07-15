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Украина сокращает выплавку стали — Госстат

Украина сокращает выплавку стали — Госстат

По итогам 2020 года, металлургические предприятия Украины сократят выплавку стали на 3% по сравнению с 2019 годом — до 20,318 млн тонн.

Об этом сообщается в справочных документах Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Выпуск общего проката сократится на 0,3% — до 18,155 млн тонн, выплавка чугуна сохранится на уровне предыдущего года — 20,065 млн тонн.

Прогноз основан на производственных показателях января-июня текущего года, обобщенных объединением “Укрметаллургпром”, уточнили в министерстве.

В то же время, при сохранении существующих тенденций, поставки металлолома на металлургические предприятия в 2020 году снизятся на 12% — до 2,631 млн тонн.

Выпуск труб в текущем году может упасть на 20% — до 820 тысяч тонн, кокса – снизиться на 4% — до 9,673 млн тонн, огнеупоров – на 14%, до 216 тысяч тонн.

По материалам Дело
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