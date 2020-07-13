Налог на бедных: что будет с инфляцией в Украине

По итогам первого полугодия годовая инфляция замедлилась до 2,4%. А в мае она была и того ниже – 1,8%. Основная причина низкой инфляции – подешевевшие энергоносители. Из-за этого тарифы на жилищно-коммунальные услуги, которые также составляют значительную статью расходов каждой украинской семьи, снизились в целом на 12,2%. Также статистика зафиксировала снижение цен на топливо в целом на 26,5%.

Эксперты высказали свое мнение о прогнозах НБУ относительно инфляции.

“На сегодняшний день, исходя из текущих данных и при неизменности приверженности руководства страны курсу ценовой стабильности, нет оснований для сколько-нибудь обоснованных предположений о несоблюдении Украиной среднесрочной цели по инфляции – на уровне 5% для годового прироста индекса потребительских цен”, – считает старший аналитик Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин.

Инфляцию на уровне 4-6% (или 5% +/-1%, как определяет Нацбанк) считает оптимальной и президент инвестиционной группы “Универ” Тарас Козак.

“В развитых экономиках оптимальная инфляция считается – 1-2%. В развивающихся странах считается, что лучше иметь немного более высокую инфляцию – 3-5%. НБУ считает, что для Украины лучше инфляция 5%, точнее, от 4 до 6%. Почему высокая инфляция – это плохо? Инфляция – это, фактически, налог, который собирается со всех, и в первую очередь с бедных, которые не могут этого налога избежать. Если, например, у человека есть квартира, завод, земля, большое количество другого ликвидного имущества, инфляция не влияет на эти активы. Она влияет только на доходы и сбережения в национальной валюте. В первую очередь, на бедных людей, потому что у них доходы в национальной валюте. И увеличение инфляции, скажем, до 10% означает, что вы 10% своих доходов в этом году отдадите. Потому что за свои доходы сможете купить на 10% меньше товаров и услуг. А вырастет ли зарплата на 10% при инфляции в 10%? Не факт”, – объясняет экономист.

При отсутствии экономических предпосылок для роста инфляции ее можно было бы “разогнать”, в частности, за счет увеличения количества денег в обороте, о чем также “просили” НБУ. Однако экономисты считают такой способ “оживления экономики” неправильным.

Тарас Козак также напоминает, что экономический эффект от “печатания денег” в развитых странах и развивающихся будет не одинаковым.

“Приходится слышать, что, мол, американцы печатают деньги, европейцы печатают, а украинцы не хотят. На самом деле понятно, что украинская гривна – это валюта не высшей категории. Когда американцы печатают доллары, обычный американец не бежит продавать доллары и покупать евро. Потому что доллар – валюта высшей категории, которая не может обесцениться. Да, в какой-то момент может начаться инфляция, но американцы никогда не жили в ситуации, когда их валюта обесценивается в десятки раз, как у нас в 90-х”, – говорит Тарас Козак.

Справка Finance.ua:

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что не допустит неконтролируемую эмиссию и инфляцию, а Нацбанк должен продолжать сотрудничество с МВФ , поскольку оно крайне важно.