Назначение нового главы НБУ: кто это может быть, и что он должен делать

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Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о назначении нового главы Национального банка. Согласно документу, на должность главы НБУ предлагается назначить Кирилла Шевченко.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
“Согласно пункту 18 части первой статьи 85 Конституции Украины, вношу представление о назначении К. Шевченко на должность Главы Национального банка Украины”, – говорится в законопроекте.
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже поддержал кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы НБУ.
Что было до того:
Кто такой Кирилл Шевченко
Фото УНИАН
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