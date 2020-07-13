Назначение нового главы НБУ: кто это может быть, и что он должен делать

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о назначении нового главы Национального банка. Согласно документу, на должность главы НБУ предлагается назначить Кирилла Шевченко.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

“Согласно пункту 18 части первой статьи 85 Конституции Украины, вношу представление о назначении К. Шевченко на должность Главы Национального банка Украины”, – говорится в законопроекте.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики уже поддержал кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы НБУ.

Что было до того:

Еще 1 июля глава Нацбанка Украины Яков Смолий написал заявление об увольнении и подал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением. Правление Нацбанка при этом призвало Президента Украины, правительство и народных депутатов дать возможность банку выполнять свои функции из-за «систематического политического давления».

Директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева во время телефонного разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским 14 июля выразила «обеспокоенность относительно давления на НБУ».

Президент, в свою очередь, уверил, что до конца недели предложит парламенту кандидатуру главы НБУ , и отметил, что основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация.

Кто такой Кирилл Шевченко

Кирилл Шевченко – 47-летний украинский банкир и экономист. Родился в 1972 году в городе Тула (Россия).

По данным сайта банкира, в 1994 году он окончил Харьковский государственный экономический университет по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности» и начал работать в харьковском филиале «Украинского кредитного банка».

В 1995 году перешел в филиал банка «Аваль», позже в банк «Финансы и Кредит», где занимал должность заместителя председателя Правления до 2006 года.

С 2006 года Кирилл Шевченко стал главой Государственного ипотечного учреждения ( ГИУ ).

В 2009 году переходит на должность штатного советника Премьер-министра Украины. В том же году он входит в Наблюдательный совет «Укргазбанка» после его национализации, позже становится первым заместителем председателя Правления.

В 2010 году Шевченко и его партнеры покупают еще не известный банк «Терра», и Шевченко становится председателем Правления. В 2012 банк продают.

До осени 2014 года Кирилл Шевченко работал советником председателя Правления «Ощадбанка».

Позже он вернулся в «Укргазбанк» на должность первого заместителя председателя Правления. С 2015 года он занял пост председателя Правления этого банка – это был первый в Украине случай, когда руководитель на такую должность был утвержден на конкурсной основе.

Фото УНИАН