Шевченко высказался о сотрудничестве с МВФ и эмиссии

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Кандидат на должность главы НБУ Кирилл Шевченко во время заседания парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заявил, что не допустит неконтролируемую эмиссию и инфляцию, а Нацбанк должен продолжать сотрудничество с МВФ, поскольку оно крайне важно.
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Также он отметил важность сотрудничества с другими международными финансовыми организациями (в т. ч. IFC, входящей в Группу Всемирного банка).
К. Шевченко подчеркнул свою цель сохранения независимости НБУ и отметил роль Нацбанка в обеспечении макрофинансовой стабильности в Украине.
По его словам, инфляционное таргетирование доказало свою эффективность, вместе с тем политика НБУ должна в т. ч. обеспечивать условия для роста экономики и кредитования реального сектора.
Кроме того, кандидат на должность главы НБУ указал на целесообразность минимизации рисков излишней курсовой волатильности.
При этом он отметил, что будет формировать свою команду в Нацбанке.
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