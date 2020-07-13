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У Украины - более 6 млн долларов долга перед ВОЗ

У Украины - более 6 млн долларов долга перед ВОЗ

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт заявил, что украинская сторона имеет долг перед организацией в размере 6,7 млн долларов. Он будет выплачиваться частями в течение 2020-21 годов.

По его словам, благодаря МИД и Минфину, Украина за предыдущие годы уже уплатила 15,7 млн долларов ВОЗ и сейчас осталась уже меньшая доля этого долга.

“Это поможет Украине вернуться и получить право голоса на Ассамблее, в различных агентствах ООН”,- сказал Хабихт.

Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна увеличивает объем финансовой поддержки Всемирной организации здравоохранения.

По материалам РБК-Украина
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