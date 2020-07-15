Большая часть украинских IT планирует выехать в другие страны (опрос)

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Около 52,6% украинских IT-специалистов готовятся или думают о трудовой миграции в другие страны, и только 8% точно не планируют выезжать.
Об этом свидетельствуют результаты анкетного опроса более 12,4 тысячи украинских IT-специалистов, проведенного в начале июля украинским специализированным веб-порталом об IT-отрасли Украины DOU.
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Согласно результатам опроса, более трети специалистов пока не планируют мигрировать в другие страны.
Зарплаты на карантине:
Источник доходов айтишников. Большинство IT-работников имеют лишь один источник дохода – зарплату. Подработка чаще всего есть у Designer, SysAdmin, Product Manager, Data Science, Marketing, DevOps и System Architect.
Интересно, что самый низкий процент специалистов с дополнительными источниками дохода именно среди группы QA.
Финансовое положение. В общем IT-специалисты имеют стабильное финансовое положение даже в условиях коронакризиса: лишь 5% респондентов указали, что тратят больше, чем зарабатывают. Зато почти 70% экономят.
Худшая финансовая ситуация среди Support, Junior QA, SysAdmin, Designer, HR – у них количество кто имеет негативное финансовое положение, превышает 10%.
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