Предельный объем дохода для ФЛП-упрощенцев предлагают привязать к минималке

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3853, которым предлагается изменить подход к определению объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения.

Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

Что предлагают: определить лимиты для физических лиц-предпринимателей и верхнюю границу применения упрощенной системы налогообложения без применения РРО в зависимости от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года.

Для ФЛП-упрощенцев предлагаются следующие лимиты:

для I группы – 245 размеров минимальной зарплаты, установленной законом на 1 января отчетного года;

для II группы – 1230 размеров минималки, которая действует на 1 января отчетного года;

для III группы – 1720 размеров минималки, которая действует на 1 января отчетного года.

Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.

Справка Finance.ua:

Со 2 апреля 2020 года для ФЛП-упрощенцев действуют повышенные лимиты:

для I группы – 1 млн грн;

для II группы – 5 млн грн;