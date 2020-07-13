Предельный объем дохода для ФЛП-упрощенцев предлагают привязать к минималке

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №3853, которым предлагается изменить подход к определению объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения.
Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.
Что предлагают: определить лимиты для физических лиц-предпринимателей и верхнюю границу применения упрощенной системы налогообложения без применения РРО в зависимости от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года.
Для ФЛП-упрощенцев предлагаются следующие лимиты:
Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года составляет 4723 грн в месяц или 28,31 грн в час.
Со 2 апреля 2020 года для ФЛП-упрощенцев действуют повышенные лимиты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ВР сделала еще один шаг к лишению НБУ средств банков-банкротов - НБУ6 ч. назад - 1069 6
Назначение нового главы НБУ: кто это, и что он должен делать6 ч. назад - 3044 5
Ресторанам и ночным клубам запретили работать после 23.00 по всей стране - Степанов4 ч. назад - 497 4
«Укрзализныця» будет продавать 100% мест в поездах до Киева и обратно6 ч. назад - 504 3
Шевченко высказался о сотрудничестве с МВФ и эмиссии5 ч. назад - 1517 3
Назначение нового главы НБУ: кто это, и что он должен делать6 ч. назад - 3044 5
Межбанк: затишье последних дней закончится6 ч. назад - 2619
Зеленский рассказал, куда направят средства от продажи отеля "Днепр"Вчера, 21:31 - 1665 3
monobank завершил бета-тестирование счетов для ФЛПВчера, 20:03 - 1556 1
НБУ объяснил, почему можно не мечтать о доступной ипотеке в этом годуВчера, 19:00 - 1531 2
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подпискаВчера, 10:35 - 686
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)13.07.2020, 16:32 - 1146 1
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1681
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2273
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1860