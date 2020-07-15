Как отдохнуть в Хорватии: новые правила въезда для украинцев

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Хорватия является одним из наиболее популярных туристических направлений среди украинцев. И теперь граждане нашей страны, которые путешествуют в Хорватию с туристической или деловой целью, могут въезжать туда без обязательной 14-дневной самоизоляции. Об этом рассказали в Посольстве Украины в Республике Хорватия.
При этом украинцы, которые путешествуют в Хорватию, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 за последние 48 часов (от времени забора до прибытия и прохождения контроля).
При отсутствии документа с отрицательным ПЦР-тестом на рассмотрение эпидемиолога могут разрешить въезд в Хорватию с обязательной семидневной самоизоляцией и последующим прохождением ПЦР-теста за деньги путешествующего.
Такие изменения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Институт здравоохранения Хорватии ввел 10 июля. В то же время новые правила въезда и пребывания в стране не коснутся украинцев, которые приехали в Хорватию до 10 июля.
Перед планированием путешествия в Хорватию рекомендуют:
Кроме того, изменила правила въезда и Венгрия, по территории которой украинцы путешествуют в Хорватию на автомобилях.
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