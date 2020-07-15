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Как отдохнуть в Хорватии: новые правила въезда для украинцев

Как отдохнуть в Хорватии: новые правила въезда для украинцев

Хорватия является одним из наиболее популярных туристических направлений среди украинцев. И теперь граждане нашей страны, которые путешествуют в Хорватию с туристической или деловой целью, могут въезжать туда без обязательной 14-дневной самоизоляции. Об этом рассказали в Посольстве Украины в Республике Хорватия.

При этом украинцы, которые путешествуют в Хорватию, должны иметь при себе отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19 за последние 48 часов (от времени забора до прибытия и прохождения контроля).

При отсутствии документа с отрицательным ПЦР-тестом на рассмотрение эпидемиолога могут разрешить въезд в Хорватию с обязательной семидневной самоизоляцией и последующим прохождением ПЦР-теста за деньги путешествующего.

Такие изменения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Институт здравоохранения Хорватии ввел 10 июля. В то же время новые правила въезда и пребывания в стране не коснутся украинцев, которые приехали в Хорватию до 10 июля.

Перед планированием путешествия в Хорватию рекомендуют:

  • проверить, относится ли цель поездки к категории, при которой разрешен въезд в Хорватию в период действия ограничительных мероприятий;
  • в случае туристической цели поездки иметь в наличии документ, подтверждающий бронь отеля/апартаментов;
  • иметь при себе отрицательный ПЦР-тест за последние 48 часов;
  • зарегистрировать свое намерение на путешествие в Хорватию через сайт МВД Республики Хорватия. Это ускорит прохождение пограничного контроля, но не является разрешением на гарантированный въезд в Хорватию;
  • иметь действительный биометрический паспорт и страховой полис.

Кроме того, изменила правила въезда и Венгрия, по территории которой украинцы путешествуют в Хорватию на автомобилях.

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По материалам Сегодня
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