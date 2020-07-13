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LOT возобновила рейсы из Польши в Украину

LOT возобновила рейсы из Польши в Украину

Польская авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей.

Об этом сообщает «Украэрорух» в FACEBOOK.

«Первый рейс состоялся 15 июля по маршруту Варшава – Львов – Варшава. По расписанию запланировано 5-7 рейсов в неделю в Киев и Одессу и 7 рейсов во Львов», – говорится в сообщении.

Стоимость билета в одну сторону:

  • Киев – Варшава: самые дешевые билеты в эконом-классе стоят от 1 224 грн, премиум-классе – от 3 810 грн;
  • Львов – Варшава: от 1 357 грн в “экономе”;
  • Одесса – Варшава: от 1704 грн;
  • Харьков – Варшава: от 3 132 грн.

Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании: https://www.lot.com


Скриншот: www.lot.com

Справка Finance.ua:

  • Польша передумала пускать в страну авиапассажиров из Украины без обязательного карантина. Новый указ начал действовать с 3 июля.
  • Напомним, 2 июля Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины. Это касается украинцев, прибывающих самолетом.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил требования для въезда в шесть стран, которые открыли границы украинским туристам в период противодействия распространению коронавируса.

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По материалам Finance.UA
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