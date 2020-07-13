LOT возобновила рейсы из Польши в Украину

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Польская авиакомпания LOT возобновила авиасообщение между Украиной и Польшей.
Об этом сообщает «Украэрорух» в FACEBOOK.
«Первый рейс состоялся 15 июля по маршруту Варшава – Львов – Варшава. По расписанию запланировано 5-7 рейсов в неделю в Киев и Одессу и 7 рейсов во Львов», – говорится в сообщении.
Стоимость билета в одну сторону:
Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании: https://www.lot.com
Скриншот: www.lot.com
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