Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для украинцев

Польша отменила обязательный 14-дневный карантин для граждан Украины. Это касается украинцев, прибывающих самолетом.

Об этом пишет “Польское радио”.

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Так, польские пограничники напоминают, что после отмены контроля на внутренних границах ЕС, там также нет обязанности проходить карантин для тех, кто прибывает в Польшу. Однако, на внешней границе ЕС в дальнейшем действуют ограничения, в частности относительно въезда иностранцев в Польшу и требование карантина.

На границе с Украиной, Беларусью и Россией въезд иностранцев в Польшу все еще ограничен. Границу можно пересечь только в некоторых пунктах; с Украиной – в Дорогуске (с украинской стороны – Ягодин), Корчевой (с украинской стороны – Краковец), Гребенном (с украинской стороны – Рава-Русская) – и Медыке (с украинской стороны – Шегини).

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