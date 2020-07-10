Сервис Raketa теперь будет доставлять заказы из McDonald's

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Сервис доставки Raketa объявил о сотрудничестве с ресторанами быстрого питания McDonald’s.
Об этом сообщила пресс-служба компании в FACEBOOK.
Где уже доступна доставка. Рестораны подключаются поэтапно – сейчас будут доставлять еду только в Киеве и Харькове, а в ближайшее время подключат и другие города.
Отмечается, что к концу августа заказы будут доставлять бесплатно при заказе от 200 грн.
*Чтобы воспользоваться доставкой Raketa, нужно установить на Android или iOS приложение и выбрать заведение, из которого будут доставлять еду.
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