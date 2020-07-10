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Сервис Raketa теперь будет доставлять заказы из McDonald's

Сервис Raketa теперь будет доставлять заказы из McDonald's

Сервис доставки Raketa объявил о сотрудничестве с ресторанами быстрого питания McDonald’s.

Об этом сообщила пресс-служба компании в FACEBOOK.

Где уже доступна доставка. Рестораны подключаются поэтапно – сейчас будут доставлять еду только в Киеве и Харькове, а в ближайшее время подключат и другие города.

Отмечается, что к концу августа заказы будут доставлять бесплатно при заказе от 200 грн.

Справка Finance.ua:

  • С 4 мая услуги сервиса доставки Raketa стали платными в некоторых городах Украины. Стоимость доставки в этих городах – 40 гривен.

*Чтобы воспользоваться доставкой Raketa, нужно установить на Android или iOS приложение и выбрать заведение, из которого будут доставлять еду.

  • В 2018 году сервис начал работу в Днепре, в 2019 – в Киеве и Львове.
  • В 2020 году Raketa запустилась в Харькове, Одессе, Виннице, Вишневом, Павлограде, Запорожье, Полтаве, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Николаеве, Ровно и Сумах.
По материалам Finance.UA
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