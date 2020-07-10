Xiaomi выпустила радиоуправляемую машину

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В конце июня компания Xiaomi представила машину на радиоуправлении, которая является миниатюрной копией Suzuki Jimny 4-го поколения, выполненной в масштабе 1:16. Теперь же игрушка поступила в продажу по рекомендованной цене 60 долларов, хотя некоторые магазины изначально предлагают новинку со скидкой по цене менее 50 долларов.
Напомним, миниатюрный автомобиль состоит из более чем 200 базовых деталей, кроме того, пользователям доступны различные модификации. Модель Suzuki Jimny оснащена полным приводом, всепогодными шинами повышенной проходимости, а также трансмиссией с амортизаторами типа спиральной пружины.
Управлять моделью Suzuki Jimny необходимо при помощи соответствующего приложения для смартфонов, для этого предусмотрен модуль Bluetooth 4.2. Никакого специального пульта дистанционного управления не предусмотрено.
Также стало известно, что модель оснащена литий-полимерным аккумулятором емкостью 500 мА•ч, который позволяет развлекаться с машиной в течение 30 минут. Аккумулятор можно зарядить от 0 до 100% за один час. Фирменный логотип Mi находится сзади на запасном колесе. Спереди располагается логотип Suzuki.
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