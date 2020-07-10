0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Xiaomi выпустила радиоуправляемую машину

Xiaomi выпустила радиоуправляемую машину

В конце июня компания Xiaomi представила машину на радиоуправлении, которая является миниатюрной копией Suzuki Jimny 4-го поколения, выполненной в масштабе 1:16. Теперь же игрушка поступила в продажу по рекомендованной цене 60 долларов, хотя некоторые магазины изначально предлагают новинку со скидкой по цене менее 50 долларов.

Напомним, миниатюрный автомобиль состоит из более чем 200 базовых деталей, кроме того, пользователям доступны различные модификации. Модель Suzuki Jimny оснащена полным приводом, всепогодными шинами повышенной проходимости, а также трансмиссией с амортизаторами типа спиральной пружины.

Управлять моделью Suzuki Jimny необходимо при помощи соответствующего приложения для смартфонов, для этого предусмотрен модуль Bluetooth 4.2. Никакого специального пульта дистанционного управления не предусмотрено.

Также стало известно, что модель оснащена литий-полимерным аккумулятором емкостью 500 мА•ч, который позволяет развлекаться с машиной в течение 30 минут. Аккумулятор можно зарядить от 0 до 100% за один час. Фирменный логотип Mi находится сзади на запасном колесе. Спереди располагается логотип Suzuki.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.