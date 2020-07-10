В "Слуге народа" готовы и к росту цен, и к девальвации после эмиссии гривны

Партия “Слуга народа” и ее парламентская фракция готовы взять на себя ответственность за рост цен и девальвацию гривны. Дополнительная эмиссия гривны неизбежно приведет к этим последствиям.

Об этом глава парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сказал в интервью РБК-Украина.

“Надо смириться с мыслью, что любая эмиссия не проходит незамеченной. То, что будет определенный всплеск цен и курса в случае, если будет принято такое решение, это 100%”, – сказал он.

По его словам, рост цен и девальвация будут зависеть от того, куда пойдут деньги. Он не исключил, что средства будут направлены на поддержку крупного бизнеса.

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“Так случилось, такая не совсем приятная реальность, что у нас большинство крупного бизнеса сконцентрировано в определенных финансово-промышленных группах. Но этот бизнес генерирует самое большое количество рабочих мест”, – заявил Наталуха.

Глава парламентского комитета считает “самым худшим” потерю рабочих мест и реиммиграцию, когда откроются границы с Европой.

“И просто уедет полстраны, потому что государство не может обеспечить им работу здесь. Поэтому мы вынуждены так делать, поэтому мы не можем дать крупным предприятиям, которые генерируют много рабочих мест, остановиться”, – сообщил депутат.