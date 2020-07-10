Уменьшить платежки за отопление: украинцев ждет модернизация домов

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Кабинет министров может снизить тарифы на отопление в Украине. Их ежегодно пересматривают перед отопительным сезоном, тогда же и корректируют, объяснил министр финансов Сергей Марченко.
Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем заложена в тарифе на отопление. Если такая тенденция сохранится и осенью, цифры в платежках могут уменьшиться.
Как вариант, сэкономить можно, если утеплить многоэтажку. С прошлого года в Украине работает Фонд энергоэффективности. Это правительственная структура, финансируемая из госбюджета и международными донорами. В среднем на пятиэтажную хрущевку – без замены коммуникаций и окон – нужно 3,5 млн гривен. Фонд возвращает 70% расходов.
Обычная пятиэтажка, построенная еще в советское время, где зимой было холодно, а летом – жарко, после модернизации стала как термос.
При этом в пятиэтажке стали потреблять почти вдвое меньше энергоносителей. Соответственно, суммы в платежках уменьшились на 35-40% по сравнению с предыдущим отопительным сезоном. Прошлой осенью – буквально за месяц – здесь полностью утеплили фасад. А также модернизировали систему отопления.
Такую реконструкцию уже в ближайшее время будут проводить в тысячах домов по всей стране. С ее помощью энергомодернизацию многоэтажки вполне реально провести даже для совсем небогатых украинцев. Фонд возвращает людям до 70% стоимости всех работ и материалов. Еще часть средств жителям могут компенсировать местные власти. Поэтому платить из собственного кармана приходится минимум.
Конечно, собственникам квартир пришлось платить и самим. Сумма взносов на первый взгляд кажется немалой – три тысячи гривен. Но ее выплата разбита на много месяцев. И главное – уже этой зимой каждый жилец стал меньше платить за отопление. То есть в итоге люди практически не почувствовали дополнительных расходов.
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