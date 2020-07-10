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Для украинских туристов открыто уже 25 направлений - МИД

Для украинских туристов открыто уже 25 направлений - МИД

Возможность для украинцев путешествовать за границу связана с эпидемической ситуацией в Украине, сейчас для украинцев открыто 25 направлений для путешествий.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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“Главный критерий для возможностей украинцев путешествовать – это ситуация внутри страны, чем лучше ситуация в стране, тем больше возможностей у нас есть. Ранее для украинцев было открыто 23 направления, теперь таких стран у нас 25, добавились Багамские острова и Ливан”, – отметил он.

Напомним, как ранее сообщал Кулеба, о снятии ограничений на въезд на территорию стран Шенгенской зоны можно будет говорить после того, как показатель в Украине будет или равны среднему по ЕС, или будет меньше.

Справка Finance.ua

  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий господдержку креативных индустрий, сферы культуры, туризма, малого и среднего бизнеса из-за ограничений, возникших в связи с пандемией COVID-19.
  • Мировой туризм, скорее всего, никогда до конца не восстановится после пандемии коронавируса. С таким заявлением выступил основатель и главный исполнительный директор американского сервиса бронирования жилья Airbnb Inc. Брайан Чески.

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По материалам УНН
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