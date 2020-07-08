Что делать украинцам перед выездом за границу: памятка МИД (инфографика)

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Чтобы не попасть в сложную ситуацию, как украинские туристы, которых задержали в аэропорту в Греции, путешественникам нужно соблюдать несколько важных правил. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) Украины, опубликовав соответствующую памятку.
В первую очередь, украинцев просят убедиться, что они на самом деле могут совершить путешествие.
“Тщательно проверьте информацию о возможности въезда или транзитного проезда через официальные источники, в частности с использованием интерактивной карты МИД. Она позволяет в удобном формате получить наиболее важную информацию по любой стране мира. Карта работает в тестовом режиме и доступна по ссылке”, – отметили в МИД.
В ведомстве также напомнили, что изменение порядков въезда в иностранные государства зависит не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине.
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