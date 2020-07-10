Зеленский подписал закон о господдержке креативных индустрий

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий господдержку креативных индустрий, сферы культуры, туризма, малого и среднего бизнеса из-за ограничений, возникших в связи с пандемией COVID-19. Речь идет о законопроекте №3377.
Об этом глава государства сообщил на своей странице в FACEBOOK.
“Креативные индустрии, заведения культуры – среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшей поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса”, – написал Зеленский.
Чтобы эти индустрии смогли выстоять, а их работники получили социальные и экономические гарантии, президент подписал закон об их государственной поддержке.
В частности, законопроектом предусматривается:
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