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Зеленский подписал закон о господдержке креативных индустрий

Зеленский подписал закон о господдержке креативных индустрий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий господдержку креативных индустрий, сферы культуры, туризма, малого и среднего бизнеса из-за ограничений, возникших в связи с пандемией COVID-19. Речь идет о законопроекте №3377.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в FACEBOOK.

“Креативные индустрии, заведения культуры – среди тех, кто больше всего пострадал от карантина. Ведь их деятельность остановилась почти полностью, и сейчас они живут в полной неопределенности. Это целые сферы экономики, которые сейчас находятся на грани выживания. Они также платят налоги и дают людям рабочие места, поэтому требуют не меньшей поддержки, чем традиционные отрасли бизнеса”, – написал Зеленский.

Чтобы эти индустрии смогли выстоять, а их работники получили социальные и экономические гарантии, президент подписал закон об их государственной поддержке.

В частности, законопроектом предусматривается:

  • единоразовая финансовая поддержка для самозанятых лиц и субъектов хозяйствования с количеством штатных работников до 15 человек и оборотом до 5 млн гривен в год на частичное покрытие расходов, связанных, в частности, с уплатой арендных платежей, выплатой заработной платы, налогов и сборов в размере до 100 000 гривен;
  • беспроцентное кредитование субъектов хозяйствования под обязательство не сокращать наемных работников в размере трехмесячного оборота такого субъекта хозяйствования;
  • проведение компенсации части процентов по банковским кредитам для субъектов хозяйствования, в штате которых официально трудоустроены не менее 50 человек, и которые во время карантина не проводили сокращений работников, или же создадут не менее 50 рабочих мест после окончания карантина;
  • предусмотреть компенсации за частичную безработицу работников как государственного, так и частного сектора.

Справка Finance.ua:

  • 13 мая 2020 года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №3377 о помощи сфере культуры, креативным индустриям, туризму, малому и среднему бизнесу (МСБ).
  • С 1 июля вступило в силу решение правительства по упрощению условий участия в программе “Доступные кредиты 5-7-9% “для микро- и малого бизнеса.
  • В частности, были смягчены требования к обязательной прибыльности действующего бизнеса, сняты ограничения по направлениям использования средств и максимальной сумме кредита.
По материалам Finance.UA
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