Умная ткань способна изменять свой размер под воздействием температуры

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Большинство существующих мягких роботов приводятся в действие с помощью пневматических устройств, регулирующих подачу воздуха. Новая технология позволяет контролировать размер робота благодаря нагреву и охлаждению умной ткани, способной менять свою форму.
Американские исследователи сообщили о создании интеллектуальной термически активированной ткани (STAT), способной надуваться и возвращаться к нормальному состоянию в зависимости от температуры находящегося внутри пара.
Главным прорывом является то, что уже сегодня ткань можно изготавливать большими партиями. Она осуществляется в виде плотно закрытых пакетов с использованием коммерчески доступной текстильной мембраны, покрытой слоем термопластичного полиуретана. Внутри STAT находится техническая жидкость под названием NOVEC 7000, известная тем, что она способна испаряться под воздействием тепла и расширять свой объем до 100 раз. Это позволяет роботу увеличивать и уменьшать внутреннее давление в значительном диапазоне. Устройства могут генерировать пиковое давление около 75 кПа при комнатной температуре.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Купить пенсионный стаж: в ПФ назвали суммы и условияВчера, 13:02 - 19881 20
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 1022 8
"Нафтогаз" купил софт почти за 2 миллиона евроВчера, 11:06 - 987 7
Зеленский просит Раду отменить ограничения зарплат чиновниковВчера, 11:44 - 1870 6
Зарплата - свыше 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии в УкраинеВчера, 12:02 - 15638 5
Купить пенсионный стаж: в ПФ назвали суммы и условияВчера, 13:02 - 19881 20
Зарплата - свыше 40 тысяч: самые высокооплачиваемые вакансии в УкраинеВчера, 12:02 - 15638 5
Субсидии на коммуналку в Украине: кто и сколько денег получаетВчера, 08:04 - 3194 2
В МВФ опасаются, что инфляция будет слишком низкойВчера, 08:16 - 2905
Yamaha представила электровелосипед Civante (фото)Вчера, 02:49 - 2590 2
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Вчера, 16:32 - 298
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1292
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 1956
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1704
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1386 2