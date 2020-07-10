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Умная ткань способна изменять свой размер под воздействием температуры

Умная ткань способна изменять свой размер под воздействием температуры

Большинство существующих мягких роботов приводятся в действие с помощью пневматических устройств, регулирующих подачу воздуха. Новая технология позволяет контролировать размер робота благодаря нагреву и охлаждению умной ткани, способной менять свою форму.

Американские исследователи сообщили о создании интеллектуальной термически активированной ткани (STAT), способной надуваться и возвращаться к нормальному состоянию в зависимости от температуры находящегося внутри пара.

Главным прорывом является то, что уже сегодня ткань можно изготавливать большими партиями. Она осуществляется в виде плотно закрытых пакетов с использованием коммерчески доступной текстильной мембраны, покрытой слоем термопластичного полиуретана. Внутри STAT находится техническая жидкость под названием NOVEC 7000, известная тем, что она способна испаряться под воздействием тепла и расширять свой объем до 100 раз. Это позволяет роботу увеличивать и уменьшать внутреннее давление в значительном диапазоне. Устройства могут генерировать пиковое давление около 75 кПа при комнатной температуре.

По материалам Телеканал новин 24
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