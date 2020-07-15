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В Украине назрел кризис на рынке недвижимости: эксперт сказал, как воспользоваться

В Украине назрел кризис на рынке недвижимости: эксперт сказал, как воспользоваться

В Украине на рынке недвижимости назрел кризис – продавцы вынуждены идти на уступки, чтобы продать жилье.

Об этом рассказал аналитик “Центра биржевых технологий” Максим Орищак.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за того, что сейчас у населения низкая покупательная способность, в стране нестабильность из-за внутренних и внешних факторов, а национальная валюта имеет шанс на девальвацию, ведь экономика на спаде.

“Цены на недвижимость будут расти. Тот, кто захочет продать свое жилье, вынужден будет идти на уступки перед покупателем, ждать выгодную сделку не получится. Самая дорогая недвижимость сохранится в Киеве, и здесь, конечно же, снижение цен стоит ожидать в последнюю очередь. В этом регионе наибольшая экономическая активность, люди всегда будут ехать на работу в столицу, поэтому текущая средняя стоимость квадратного метра квартиры в диапазоне 1250 долларов, вероятно, сохранится”, – пояснил эксперт.

В Украине ряд “слуг народа” во главе с нардепом Дмитрием Наталуха зарегистрировали законопроект №3618, который должен сократить уровень теневого рынка недвижимости.

В законопроекте прописано, что информацию про каждый дом нужно будет вносить в единую базу. Сделать это сможет или риелтор, или “уполномоченное лицо”. Без такой процедуры легально продать или сдать недвижимость нельзя, а за нарушение грозит штраф.

Справка Finance.ua:

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По материалам Сегодня
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