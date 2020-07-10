Бизнес подал более 8 миллиардов заявок на "Доступные кредиты"

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Количество заявок по программе доступных кредитов “5-7-9%” переступило отметку в 8 млрд.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в FACEBOOK.
По его словам, украинский бизнес понял, что Правительственная программа «5-7-9%» – это не что-то недосягаемое, а это инструмент для развития собственного дела.
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Через 16 банков уже выдано кредитов на 1,1 млрд грн. Более половины всех выданных кредитов – это средства на инвестиционные нужды.
“Это означает, что предприниматели видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие. Именно этого мы и хотели, запуская обновленную программу”, – написал Шмыгаль.
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