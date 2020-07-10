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Бизнес подал более 8 миллиардов заявок на "Доступные кредиты"

Бизнес подал более 8 миллиардов заявок на "Доступные кредиты"

Количество заявок по программе доступных кредитов “5-7-9%” переступило отметку в 8 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в FACEBOOK.

По его словам, украинский бизнес понял, что Правительственная программа «5-7-9%» – это не что-то недосягаемое, а это инструмент для развития собственного дела.

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Через 16 банков уже выдано кредитов на 1,1 млрд грн. Более половины всех выданных кредитов – это средства на инвестиционные нужды.

“Это означает, что предприниматели видят возможности, верят в восстановление экономики и вкладывают средства в развитие. Именно этого мы и хотели, запуская обновленную программу”, – написал Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • В Минэкономики заявили, что по этой программе бизнес уже получил более 1 млрд грн кредитов для развития, и дальше ожидают роста спроса на “Доступные кредиты”.
  • Ранее Петрашко заявил, что банки впервые стали конкурировать за клиента по программе “Доступные кредиты 5-7-9%”, среди лидеров по заявкам – “Кредобанк”, “Райффайзен Банк Аваль” и “Укргазбанк”.
  • Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривны украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”.
По материалам Finance.UA
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