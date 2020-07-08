ТОП-5 популярных электромобилей среди украинцев

В первом полугодии в Украине зарегистрировали 3384 единицы новых и электромобилей с пробегом. что на 16% больше, чем за тот же период 2019 года.

Об этом сообщила Федерация работодателей автомобильной отрасли Украины.

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Также уточняется, что учитывались как первичные, так и регистрации транспортных средств, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или Грузовой таможенной декларации. При этом доля первичных регистраций составляет 24% (в 2019 году – 29%).

Лидерство на рынке удерживают такие бренды:

ТОП лидеров продаж:

Nissan – 1168 ед., или 39%,( количество регистраций сократились на четверть по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Tesla – 909 ед. – нарастила показатели регистраций в 2,5 раза.

Chevrolet – 181 авто (прирост в январе-мае 2020 года – 68%).

Volkswagen и Fiat – по 5% на каждый бренд.

Популярные модели: Nissan Leaf – 34%. Tesla Model S и Tesla Model 3. Chevrolet Bolt Ev – 5%. Volkswagen е-Golf – 4%.

Справка Finance.ua:

Ранее сообщалось, что китайская компания Honeycomb Energy официально представила свои аккумуляторные батареи нового поколения. С одной из них электромобили смогут проезжать до 880 км на одном заряде.

Samsung будет производить батареи для электромобилей Hyundai.

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