ТОП-5 популярных электромобилей среди украинцев

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В первом полугодии в Украине зарегистрировали 3384 единицы новых и электромобилей с пробегом. что на 16% больше, чем за тот же период 2019 года.
Об этом сообщила Федерация работодателей автомобильной отрасли Украины.
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Также уточняется, что учитывались как первичные, так и регистрации транспортных средств, привезенных из-за границы по удостоверению таможни или Грузовой таможенной декларации. При этом доля первичных регистраций составляет 24% (в 2019 году – 29%).
Лидерство на рынке удерживают такие бренды:
ТОП лидеров продаж:
Популярные модели: Nissan Leaf – 34%. Tesla Model S и Tesla Model 3. Chevrolet Bolt Ev – 5%. Volkswagen е-Golf – 4%.
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