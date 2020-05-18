Samsung будет производить батареи для электромобилей Hyundai

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Южнокорейский производитель электроники Samsung и автопроизводитель Hyundai пришли к ряду соглашений, согласно которым Samsung собирается поставлять Hyundai специальные процессоры Exynos Auto, OLED-дисплеи для приборных панелей, а также батареи для будущих электромобилей Hyundai.
Соглашение о сотрудничестве между двумя крупными южнокорейскими производителями было достигнуто на встрече глав обеих компаний на прошлой неделе. По итогам этой встречи стало известно, что в будущих электрических автомобилях Hyundai будут использоваться батареи Samsung SDI. Как указывает ресурс SamMobile, Samsung уже завершила испытания новых источников питания для будущих автомобилей Hyundai.
Hyundai собирается использовать эти аккумуляторы в полностью электрических версиях Genesis и гибридных моделях Kia. Запуск электрической версии Genesis G80 запланирован на 2021 год. Согласно имеющейся информации, запас хода электромобиля от одной зарядки составит около 500 километров. Помимо этого, автомобиль будет оборудован технологиями автопилота 3-го уровня автономности, которые также были разработаны в рамках сотрудничества двух компаний.
Ожидается, что созданные Samsung твердотельные батареи, отличающиеся прочностью и стабильной работой, будут также использоваться в коммерческих моделях автомобилей Hyundai. Их компания собирается выпустить в течение ближайших трёх лет.
В настоящий момент Hyundai использует батареи от LG Chem и SK Innovation. Они применяются в таких моделях, как Ioniq EV, Kona EV и Niro EV, а также в некоторых моделях автобусов.
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