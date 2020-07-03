Министр финансов сделал прогноз о пересмотре тарифов

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Пересмотр тарифов позволит снизить суммы, которые украинцы платят ежемесячно, ведь рыночная цена газа ниже, чем предусмотренная в тарифе за отопление. Такое мнение высказал министр финансов Сергей Марченко в интервью.
В частности, комментируя условия сотрудничества с МВФ, министр указал на требования, в которых заинтересована Украина. Касаясь пересмотра тарифов на отопление, министр сказал, что без пересмотра люди будут платить “столько же или дороже”.
“Пересмотр тарифов на отопление. Сейчас рыночная цена на газ ниже, чем предусмотренная в тарифе на отопление. Без их пересмотра люди будут платить столько же или дороже. А если пересмотреть, тарифы за отопление удастся снизить”, – сказал Марченко.
Он также уточнил, что “пересмотр тарифов на отопление будет раз в год перед отопительным сезоном, и на весь отопительный сезон. При этом предусмотрена возможность корректировки тарифов на отопление в связи с изменением, в частности, тарифов на топливно-энергетические ресурсы”.
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