В МАУ представили новую программу полетов на август

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Международные авиалинии Украины представили уточненную программу внутренних и международных рейсов на август 2020 года.
«План полетов основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью», – сообщают в авиакомпании.
Кроме того, в компании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления.
МАУ планирует осуществлять внутренние рейсы из Киева в Херсон, Львов и Одессу.
Какие международные рейсы планируются:
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