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В МАУ представили новую программу полетов на август

В МАУ представили новую программу полетов на август

Международные авиалинии Украины представили уточненную программу внутренних и международных рейсов на август 2020 года.

«План полетов основывается на предположении о свободном перемещении пассажиров через границы Европейского Союза и Шенгенской зоны с туристической целью», – сообщают в авиакомпании.

Кроме того, в компании рассчитывают на открытие границ для украинцев в странах восточного направления.

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МАУ планирует осуществлять внутренние рейсы из Киева в Херсон, Львов и Одессу.

Какие международные рейсы планируются:

  • международные направления: из Киева в Амстердам, Лондон, Париж, Торонто, Ларнаку, Ниццу, Афины, Дубай, Стамбул, Вильнюс, Тель-Авив, Рим, Милан, Франкфурт, Мюнхен, Берлин, Тбилиси, Баку, Ереван, Прагу, Вену, Кишинев, Мадрид и Барселону;
  • из Одессы предусмотрены перелеты в Стамбул и Тель-Авив;
  • новый маршрут – из Киева в Неаполь.

Справка Finance.ua:

  • МАУ обнародовала правила для пассажиров, которых они будут придерживаться во время полетов на самолетах авиакомпании после возобновления полетов с 15 июня 2020 года.
  • Минимальная цена авиабилета на внутренние рейсы начинается от 804 грн в одну сторону с учетом перевозки 7 кг ручной клади на маршрутах из Киева во Львов, Одессу, Днепр и Харьков, от 1100 грн – на линии Киев – Ивано-Франковск и от 1300 грн – на линии Киев – Херсон.
По материалам Finance.UA
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