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Банки увеличили чистую прибыль почти на четверть

Банки увеличили чистую прибыль почти на четверть

В январе-мае текущего года чистая прибыль банков увеличилась до 28,96 млрд грн, что на 23,6% больше, чем за тот же период годом ранее. В первые пять месяцев 2019 года этот показатель составлял 23,43 млрд грн.

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По данным НБУ, прибыльными в январе-мае 2020 года были 59 из 75 работающих в Украине банков.
В топ-5 наиболее прибыльных банков вошли:

  • ПриватБанк – 19,62 млрд грн чистой прибыли.
  • Ощадбанк – 3,56 млрд грн.
  • Райффайзен банк Аваль – 1,7 млрд грн.
  • ПУМБ – 1,13 млрд грн.
  • Ситибанк – 759,66 млн грн.

Согласно статистике Нацбанка, по размеру общих активов банки расположились следующим образом:

  • Приватбанк – 590,59 млрд грн.
  • Ощадбанк – 310,78 млрд грн.
  • Укрэксимбанк – 220,71 млрд грн.
  • Укргазбанк – 156,43 млрд грн.
  • Райффайзен банк Аваль – 100,9 млрд грн.

Напомним, что Минфин планирует существенно увеличить сумму возмещения для депозитов. Планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

  • В ФГВФЛ отмечают, что с начала введения общенационального карантина были только незначительные колебания объема вкладов как в национальной, так и в иностранной валютах.
  • В Фонде гарантирования вкладов физических лиц рассказали, с какими кредиторами банки рассчитываются вне очереди.

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По материалам УБР
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